دنيا بطمة تنفي مداهمة الشرطة لحفل خطوبة شقيقتها.. وتؤكد الحفل الكبير سيعقد قريبًا

تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي خبر مداهمة رجال الشرطة لحفل خطوبة شقيقة المغنية المغربية دُنيا بطمة بسبب عدم الالتزام بمعايير التباعد الاجتماعي المفروضة في البلاد بسبب جائحة كورونا.

أقيم حفل خطوبة ابتسام بطمة واليوتيوبر المغربي فؤاد فبيبو في المغرب، إلَّا أن الفرح والسعادة لم تكتمل، إذ ترى هروب المعازيم من المنزل مُغطيين وجوههم، بينما تجمهرت الصحافة والمصورون في الخارج لالتقاط الصور.

وزعمت مواقع التواصل أنه لم تتم مراعاة الاجراءات الاحترازية لفيروس كورونا وأن هذا هو السبب المداهمة، إلَّا أن دنيا بطمة نفت الأخبار عبر سلسلة منشورات شاركتها عبر حسابها الخاص وأوضحت إن السلطات الأمنية داهمت محيط منزل العائلة بسبب أعداد الصحافيين الكبيرة لتغطية المناسبة دون تلقيهم دعوة، وتجمهرهم في المكان.

وقالت بطمة: “شكرا للسلطات المحلية لي ما شاء الله دارو خدمتهم الصباح ودارة معاينة وشافو انه غير أقرب المقربين وعائلتي الصغيرة لي متواجدة عدد قليل جدا”.

وأضافت: “حتى صديقات ليا كتار مكانوش متواجدين ان شاء الله يكونوا موجودين في النهار الكبير بعد رفع الحجر الصحي إن شاء الله وملتزمين بكل ما هو قانوني وشكرا لكم حيث درتوا خدمتكم وأكثر من اللازم”.

وأكَّدت أن الحفل الكبير سيكون بعد رفع الحكومة الحظر وفتح القاعات.

اانهال رواد مواقع التواصل الاجتماعي للتعليق على الحادثة وأعربوا عن غضبهم لتناقل أخبار كاذبة وغير حقيقية، فكتب أحدهم مُبينًا الحقيقة: "الخبر مو صحيح ودنيا ماهربت هذاك اساسا بيتها والعرس نتهى والمدعون خرجو بسرعة لأنه لازم يوصلون لمنازلهم قبل حظر تجوال ساعة 11:00".

وعلَّق آخر: " يا صاحب الحساب اتقى الله في نفسك ولا تنشر المغالطات وكذب وسوف تتحمل ذنوب كل التعاليق".

وشاركت بطمة عدة فيديوهات وصور للحفل الفخم، بالإضافة إلى إطلالاتها بالقفطان المغربي.