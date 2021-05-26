دنيا بطمة تطل بالشورت من جديد...والجمهور "بكفي قرف"!

عادت الفنانة المغربية دنيا بطمة لتصدر الحديث من جديد بعد إطلالة جديدة وإثارة للجدل حول ملابسها التي يعتبرها الأغلب مبالغ بها بشكل غير معقول.

بطمة أطلت بشورت أسود ضيق أبرز منحنيات جسدها بطريقة وصفها الجمهور بـ "الأوفر"، كما كانت صُورتها عبارة عن لوك جديد لها بعد أن اختارت ستايل شعر جديد. الجمهور الذي تداول الصُورة أطلق عدة تعليقات ساخرة منها "لو سوينا احصائيه اكره مشهوره في الوطن العربي تتوقعون من بتحتل المركز الاول"..وتابع آخر "بكفي قرف على هالصبح"...وجاء في تعليق أحدهم "شكلهم عاملي عروض على الشورتات"..

التعليق الأخير كان المقصود به الإطلالة السابقة لـ بطمة والتي أثارت سخط الجمهور بعد أن أطلت بشورت ذهبي ضيق ارتدته بطريقة غريبة، ووقتها صُدم الجمهور باللوك وعلقوا كالتالي "يا أخي ما يستحون يلبسون جي ضيق..انا اشوف الصورة استحي"...وتابع آخر "أكثر وحدة دفعت فلوسها في التجميل ولا فاد فيها"...وتساؤل أحدهم "زوجها وين عنها شلون سامحلها تطلع كذا".

من جهة أخرى، احتفلت الفنانة المغربية بعيد ميلاد زوجها المنتج البحريني محمد الترك بمفاجأة صغيرة داخل منزلهما في المغرب. وارتدت بطمة "توب" واسعًا مع شورت قصير وكانت تحمل قالب الحلوى بيدها مع باقة الورود أثناء غنائها لأغنية عيد الميلاد، وما كان من زوجها إلا أن اقترب منها وقبّلها وشكر الموجودين على المفاجأة التي أعدوها له بمناسبة ميلاده الـ 40 بحسب المتداول.

دنيا بطمة وشقيقتها!

يذكر أن الترك يقيم برفقة زوجته في المغرب منذ حوالي السنة بعيداً عن أولاده من زوجته الأولى الذين يقيمون مع والدته مها الترك، وسبب تواجد محمد في المغرب إلى جانب بطمة هو القرار القضائي المفروض على الأخيرة بمنع السفر خارج المغرب بحكم ادعاءات تورطها في حساب ابتزاز المشاهير "حمزة مون بيبي" والذي على أثره تم اعتقال شقيقتها إبتسام التي قضت عدة شهور داخل السجن بعد إثبات تورطها.

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