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دنيا بطمة في مرمى الجمهور.."مش لو تعبت حالها ولبست بنطلون كان احلى؟"

منشور 24 أيّار / مايو 2021 - 10:58
دنيا بطنة
دنيا بطمة

نشرت الفنانة المغربية دنيا بطمة صور لها عبر حسابها الرسمي على انستغرام، وكانت قد ارتدت تيشرت أسود وسترة بيضاء، ولكن ما أثار الجدل هو ارتدائها شورت ذهبي رياضي، لتبدو الإطلالة غير متناسقة.

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ورغم منع دنيا التعليقات على صفحتها الشخصية، إلا أن الجمهور وجه لها النتقاد عبر الصفحات التي نشرت صورتها، وكانت من ضمن هذه التعليفات، " مش لو تعبت حالها ولبست بنطلون كان احلى؟". بينما علق آخر: " ازاى بقت بيضاء رغم انها سمراء بالاساس"، وعلق أحد المتابعين: " صحيح اكرها و ما تنطاق بس سوري لبسها  trendy". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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وكانت قد طلت بإحدى الصور برفقة ابنتها الكبرى "غزل" وقد البستها تنورة سوداء تصل للركبة، وقميص أصفر ووضعت على رأسها قبعة، وبدت ألوان الإطلالة الأم والابنة متشابهة إلى حدًا ما.

وكانت دنيا في الأشهر الماضية قد أثارت الجدل بعد أن اكتشف الجمهور سرقتها صورة طفل إمرأة أجنبية ونشرها على أنها صورة ابنتها الصغرى "ليلي روز".

واكتفت دنيا بالصمت عن التعليق المباشر على الموضوع و الردت عن طريق مشاركة فيديو لابنتها الصغيرة عبر حسابها في انستقرام من دون إظهار تفاصيل الوجه في محاولة منها لاثبات أن لابنتها نفس ملامح الطفل الأجنبي.

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وأما في ما يتعلق بأحدث أعمالها، فهي تستعد لطرح عمل فني جديد، حيث نشرت صور من كواليس الأغنية وعلقت على الصورة: "شنو تتوقعون لهجة جديدة".

كلمات دالة:دنيا بطمةإطلالةجديد دنيا بطمة

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