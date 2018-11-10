دنيا بطمة تُكرّم بوسام ملكي بدرجة ضابط في المغرب، وهذا تعليقها على الأمر!

دنيا بطمة

أعلنت الفنّانة المغربية دنيا بطمة خلال ذكرى المسيرة الخضراء، عن نيلها وسام ملكي من درجة ضابط وتكريمها من قبل الملك محمد السادس في المغرب.

وأشارت بطمة إلى أن السبب في نيلها لوسام من درجة ضابط هو بفضل أغنية “المغرب مغربنا” التي وجهتها إلى وطنها المغرب وتراثه وحضارته.

ونشرت دنيا على إحدى صفحاتها الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي منشورا جاء فيه: "في مثل هذا اليوم وبالاحتفال بمسيرتنا الخضراء هذه الاغنية كانت سببا في توشيحي بوسام من درجة ضابط من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ورعاه وأشكر كل من عمل على نجاح هذا العمل".

الجدير بالذكر أن دنيا بطمة كانت قد أثارت استفزاز متابعيها قبل يومين، وذلك بعد مشاركتها لمقطع فيديو من إحدى حفلات الزفاف التي قامت بإحيائها وأطلقت على نفسها من خلالها "سفيرة القفطان المغربي" مما أثار استغراب المتابعين عمن أطلق عليها اللقب وبأي حق تنصب نفسها سفيرة لزي تراثي عريق في المغرب.