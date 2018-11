دنيا بطمة تُكرّم بوسام ملكي بدرجة ضابط في المغرب، وهذا تعليقها على الأمر!

View this post on Instagram

في مثل هذا اليوم وبالاحتفال بمسيرتنا الخضراء هذه الاغنية كانت سببا في توشيحي بوسام من درجة ضابط من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ورعاه وأشكر كل من عمل على نجاح هذا العمل @mohamederifai @cherabimohamedofficiel #محمد الادريسي @designer_chaimae @anuarelmir @alturkproductions لكن القادم اجمل حفظ الله ملكنا ورعاه #ذكرى_المسيرة_الخضراء #الصحراء_المغربية #الله_الوطن_الملك #عاش_المغرب_ملكا_و_شعبا #المغرب_مغربنا وطبعا محبيني الس كان لهم اكبر دور في نجاح العمل

