دنيا بطمة جريئة بالأسود في أحدث إطلالاتها

شاركت الفنانة المغربية دنيا بطمة متابعيها صورًا جديدة من أحدث جلسة تصوير وذلك عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات (إنستغرام)، ظهرت فيها مرتدية فستانًا أسودا طويلا مجسما، بفتحة من أعلى الركبة إلى الأسفل، وانتعلت حذاء أسودا عالِ، وتركت شعرها ينسدل على كتفيها، واعتمدت مكياجا صارخا وجريئا.

هذا و قد تفاعل العديد من المتابعين مع هذه الصور، وأبدوا إعجابهم بها بعبارات الغزل و المديح.

يُذكر أن أحدث أغنية قدمتها الفنانة دنيا بطمة حملت عنوان (ندمانة)، و هي من كلمات وألحان إيهاب أمير، ومن إخراج طليقها رجل الأعمال البحريني محمد الترك.