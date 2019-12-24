دنيا بطمة و علاقتها بحساب (انستجرام) لفضح الفنانين و ابتزازهم!

تخلت الفنانة المغربية دنيا بطمة عن صمتها إزاء ما أُثير بشأن استدعائها للتحقيق بتهمة التورط بـ(فضح وابتزاز الفنانين).

وقال المكتب الإعلامي للفنانة المغربية في بيان: ( إن ما جرى تداوله في هذا الشأن لا يمت للحقيقة بصلة).

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الشرطة المغربية، استدعت الفنانة دنيا بطمة، للتحقيق معها في تورطها بابتزاز فنانين وفضح شخصيات شهيرة وعامة عن طريق أحد الحسابات على موقع (إنستجرام).

لكن المكتب الإعلامي للفنانة قال إن (بطمة لا تربطها أي علاقة بالحساب المذكور، سواء من قريب أو من بعيد، وإنها لم تتلقَّ أي استدعاء من الشرطة القضائية)، حسب موقع دنيا الوطن.

وأشار البيان إلى أن ما جرى تداوله هو (استهداف مباشر لشخص الفنانة ومحاولة لتشويه صورتها داخل أرض الوطن وخارجه).

واختتم المكتب الإعلامي بأن (الفنانة المغربية تعتزم سلك الطرق القضائية تجاه كل من نشر أخبارًا كاذبة تمس صورتها).

وذكرت صحف محلية أن الشرطة المغربية استدعت دنيا بطمة، على خلفية ارتباطها بحساب (حمزة مون بيبي) على موقع (إنستجرام)، الذي يشهّر بالفنانين ويبتزهم.

ونفت بطمة أي علاقة لها بالحساب ، كما سبق لزوجها محمد ترك أن هدد مواقع مغربية بمتابعتها قضائيًا لترويجها شائعات بهذا الخصوص.



