دنيا سمير غانم الأولى على (يوتيوب) بأغنية من (بدل الحدوتة3)

دخلت أغنية ( زينة شباب ) للفنانة دنيا سمير غانم وشيماء سيف قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة عبر موقع (يوتيوب) بعد طرحها بيوم واحد فقط، وذلك بعد أن تم إذاعة الأغنية ضمن أحداث مسلسل (بدل الحدوتة 3)، حسب موقع صدى البلد.

وحققت الأغنية ما يقرب من 300 ألف مشاهدة، لتحل المركز الرابع ضمن القائمة التي تضم 50 مركزا، وبذلك تكون تلك الأغنية الثانية التي تدخل القائمة من العمل ذاته، لليوم الثاني على التوالي.

مسلسل (بدل الحدوتة 3) يشارك في بطولته مجموعة من النجوم منهم شيماء سيف ومحمد سلام وسمير غانم وأحمد رزق وبيومي فؤاد، وهو من تأليف أيمن وتار، وشريف نجيب وإخراج خالد الحلفاوي.