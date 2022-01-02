دنيا سمير غانم تحتفل بعيد ميلادها بأداء مناسك العمرة

احتفلت النجمة دنيا سمير غانم ، بالعام الجديد وعيد ميلادها، بأداء مناسك العمرة في الأراضي المقدسة مع شقيقتها ايمي، والدعاء لوالديها النجمين الراحلين سمير غانم، ودلال عبد العزيز، مؤكدة أنه كان يومًا صعبًا، لكن الله وفقهما لأداء العمرة، كما وجهت الدعاء أيضًا لكل شخص من الجمهور العظيم الذى دعا لهما فى أزمتهما.

ونشرت دنيا، صورة لها مع شقيقتها إيمي، من الأراضي المقدسة عبر (ستوري) حسابها على موقع (إنستغرام)، وعلقت عليها: (شكرًا لكل النعم اللي على شكل جمهور، اللي تعبوا نفسهم وعملوا فيديوهات جميلة أوي عشان عيد ميلادي، أنا بشكركم من كل قلبي).

وأضافت دنيا سمير غانم :(النهاردة كان يوم صعب أوي عليا وعلى إيمي، لكن الحمد لله ربنا كتب لنا عمرة ودعينا من قلبنا لحبايبنا الغاليين بابي ومامي، ربنا يرحمهم يا رب، ودعينا لكل شخص من الجمهور العظيم اللي دعالنا فى أزمتنا، ربنا يخليكوا لينا ويحفظكم وبتنمالكم سنة سعيدة مليانة بالخير والرضا والحب).

حتفل النجمة دنيا سمير غانم اليوم بعيد ميلادها بعد فترة طويلة من الحزن والحداد على والديها النجم الراحل سمير غانم والراحلة دلال عبد العزيز، ومن المقرر أن تستكمل تصوير مشاهدها فى مسلسلها (عالم موازي) خلال الفترة المقبلة.