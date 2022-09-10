دنيا سمير غانم تحتفل بعيد ميلاد زوجها رامي رضوان

أحتفلت الفنانة دنيا سمير غانم بعيد ميلاد زوجها رامي رضوان عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي (انستغرام).

ونشرت دنيا سمير غانم صورة برفقة رامي رضوان و علقت قائلة : (كل سنة وانت طيب يا حبيبي و يا رب دايما ناجح و سعيد و كلنا فخورين بيك #رامي_رضوان).

و فنيا، طرحت الفنانة دنيا سمير غانم فيديو كليب أحدث أغانيها والتي تاتي بعنوان (نحنوح) عبر قناتها على تطبيق (التيك توك)، وظهرت خلال الفيديو كليب بإطلالة مبهجة وحرصت على تقديم عدد من الحركات الاستعراضية داخل الأغنية.

الأغنية من كلمات عليم، ألحان عزيز الشافعي ​، توزيع أحمد عادل، تسجيل ومكساج وماستر هاني محروس.

وحققت الأغنية نجاحا كبيرا منذ طرحها وحصدت العديد من الإشادات من قبل الجمهور، كما تخطت مشاهدات الفيديو