دنيا سمير غانم تطرح أغنيتها الجديدة (أسيب نفسي وأغني)

طرحت الفنانة دنيا سمير غانم أغنيتها الجديدة (أسيب نفسي وأغني)، عبر قناتها الرسمية عبر موقع (يوتيوب)،وحازت إعجاب الكثيرين.

ونشرت دنيا سمير غانم مقطع فيديو للأغنية الجديدة (أسيب نفسي وأغني) على حسابها الشخصيعلى موقع (إنستغرام)، والأغنية من كلمات مصطفى ناصر، وألحان عمرو مصطفى.

و تنتظر دنيا عرض فيلمها الجديد (تسليم أهالي) ونشرت دنيا بوستر الفيلم عبر حسابها على (إنستغرام)، وكتبت قائلة: (فيلم تسليم أهالى 4 أغسطس إن شاء الله في جميع سينمات مصر والوطن العربي).

فيلم (تسليم أهالي) بطولة دنيا سميرغانم وهشام ماجد وبيومي فؤاد، وعدد من ضيوف الشرف منهم محمد ممدوح ودلال عبد العزيز ولوسي، والعمل من تأليف شريف نجيب، وإخراج خالد الحلفاوي من إنتاج شركتي سينرجي وروزناما، ويتناول العمل قصة زوجين، يحلم الزوج الذي يعمل بمهنة الطبيب البشري في الهجرة لكندا، ولكن سرعان ما تظهر امرأة في حياة الزوجين وتلاحقهما في كل مكان.