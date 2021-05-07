دنيا سمير غانم تعلق للمرة الأولى على إصابة والديها بكورونا.. يبدو أن الحالة غير مستقلة

نُقل الممثل القدير سمير غانم وزوجته الفنانة دلال عبد العزيز إلى العناية المركزة بعد تدهور حالتهما الصحية بسبب فيروس كورونا، ويبدو أن الأوضاع غير مستقرةً إلى الآن.

وكشف حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا في مصر، عن التطورات الصحية المرتبطة بوضع الفنانين سمير غانم ودلال عبد العزيز.

أشار حسام حسني في مداخلة هاتفية أن سمير غانم ودلال عبد العزيز لا يزالان في المشفى، حيث أن حالة دلال في تأرجح بين الاستقرار وعدمه، بينما يعاني غانم من بعض المشاكل والخلل، إذ يُقال أنه مصاب بكسل في وظائف الكلى.



وقد شاركت ابنة النجمين دنيا سمير غانم منشور تدعوا فيه لوالديها بالشفاء العالج، ما يعني أن حالتهما غير مستقرة.

ويُقال أن الفيروس اجتاح في منزل سمير غانم من كواليس تصوير مسلسل ابنته دنيا بعنوان "عالم موازي"، الذي أجِّل عرضه لبعد الموسم الرمضاني؛ حيث أصيبت دنيا ووالدتها والمنتج والمخرج هشام جمال والعديد من النجوم، وطلب منهم البقاء في الحجر المنزلي.