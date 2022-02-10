دنيا سمير غانم تكشف أهم نصيحة في تربية ابنتها كايلا.. جربيها مع طفلك

عادت الفنانة المصرية دنيا سمير غانم إلى نشاطاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتفاعل مع متابعيها عبر خانة الأسئلة التي توفرها خاصية "إنستغرام ستوري".

شاركت دنيا سمير غانم بعض الأسئلة التي وصلتها عبر خاصية "إنستغرام ستوري" وكان من بينها طلب من إحدى متابعاتها بنشر صورة لابنتها "كايلا"، لتقوم الفنانة بنشر صورة تجمعها بابنتها من الخلف بينما ترتديان جاكيت دينم مرسوم عليه شخصية "فطوطة" التي اشتهر بها والدها الرحال الفنان سمير غانم، وأرفقت بعبارة "انستونا".

ومن الجدير بذكره أن "كايلا" هي الإبنة الوحيدة لدنيا وزوجها الإعلامي المصري رامي رضوان، وتبلغ من العمر 8 سنوات.

نصيحة دنيا سمير غانم في تربية الأطفال



طلبت إحدى المتابعات من دنيا التحدث عن تربية الأطفال، وكتبت: "عايزينك تطلعي تكلمي ازاي الناس يربوا أطفالهم زي ما بتعملي مع كايلا".

وجاءت نصيحة دنيا كالتالي: "أنا محتاسة والله.. أكتر حاجة بعملها هي اني دايمًا بحط نفسي مكانها وافتكر إحساسي وأنا في سنها عشان نعرف نتكلم مع بعض وبحب أسمعها وأفهمها دايمًا بالراحة".

أكلة دنيا سمير غانم المفضلة

وكان من بين الأسئلة التي أجابت عليها دنيا سؤال حول أكلتها المفضلة، وقالت أنها تحب طبق الملوخية.

دنيا سمير غانم وأعمالها القادمة

أما بشأن أعمالها القادمة، أكَّدت أن فيلمها الجديد سيعرض في عيد الفطر المقبل، وهو من بطولة بيومي فؤاد وهشام ماجد، والفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز ومحمد أوتاكا.

وإلى جانب فيلمها، أعلنت عن تحضيرها ألبوم غنائي جديد بعد مرور سنوات عن طرح ألبومها "واحدة تانية خالص" عام 2014.