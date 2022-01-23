كأنه قصر ملكي..شاهد فخامة منزل دنيا سمير غانم (صور)

تناقلت بعض المواقع الإخبارية خلال الأيام الماضية تفاصيل وصور منزل الفنانة المصرية دنيا سمير غانم، حيث تم وصف المنزل الفخم الذي تعيش فيه في العاصمة المصرية القاهرة وكأنه قصر ملكي، وذلك لمساحته الكبيرة وفخامته اللامتناهية.

ومن المعروف عن الفنانة دنيا سمير غانم أنها لا تحب أن تنشر الكثير من الصور أو الفيديوهات لمنزلها، حيث من الواضح أنها تحب أن تفصل حياتها الخاصة عن حياة الشهرة والأضواء، ولا تحب أن تتفاخر وأن تستعرض رفاهية العيش على مواقع التواصل الاجتماعي كما يفعل بعض المشاهير.

ومن خلال التفاصيل التي نقلها البعض، فإن منزل دنيا سمير غانم الفخم والذي يقع في أحد الأحياء الراقية في القاهرة، مصمم بحيث يعطي طابع مصري، حيث يطغى على ألوانه البني والبيج، كما يحتوي على الإكسسوارات المعدنية الضخمة بكثرة وخاصة في غرفة المعيشة والصالونات.









من جهة أخرى، خطفت الفنانة دنيا سمير غانم الأنظار على السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية، وذلك بعد أن نشرت صورًا من آخر جلسة تصوير خضعت لها، وتركت تعليقًا قالت فيه: “شكرًا الفريق الرائع المذهل".

وتستعد دنيا سمير غانم، للمشاركة في دراما رمضان 2022 بمسلسل "عالم موازي"، يأتي ذلك بعدما تم تأجيل عرض المسلسل في موسم مسلسلات رمضان 2021، بعد إصابة عدد كبير من فريق العمل بفيروس كورونا منهم دنيا سمير غانم ووالدتها الراحلة دلال عبد العزيز، ثم دخول الأخيرة المستشفى وزوجها الفنان القدير سمير غانم، ووفاتهما بعد ذلك.

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