دنيا سمير غانم تتخلى عن شعرها الطويل و تحظى بـ(نيولوك) شاهده

دنيا سمير غانم

تخلت الفنانة دنيا سمير غانم عن شعرها الطويل، بعد أن حصلت على قصة جديدة مؤخراً، فاجأت بها متابعيها على (انستجرام).

دنيا قصت شعرها القصة الدارجة وهي الكاريه الطويل على الكتفين، واستعرضت خصلاتها من خلال فيديو على خاصية (ستوريز) ظهرت فيها مع مصفف الشعر كيمي، حسب موقع مجلة ليالينا.

تفاعل محبو دنيا سمير غانم مع قصة شعرها الجديد، مؤكدين لها أنها جعلتها تبدو أقل عمراً، إلى جانب أضافت لها حيوية، كما قارن بينها وبين قصة شعر شقيقتها الفنانة إيمي سمير غانم التي تفضل هي الأخرى هذه القصة وتحصل عليها على يد ذات مصفف الشعر كيمي.

دنيا سمير غانم كانت من النجمات اللاتي يظهرن بشعر طويل، ولكن يبدو أنها قررت أن تتخلى عنه قليلاً لتنعم بلوك جديد، بحصولها على قصة شعر قصيرة.