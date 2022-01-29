دنيا و إيمي سمير غانم تلتقيان بوالديهما الراحلين في الرياض!

نشرت النجمة دنيا سمير غانم عبر صفحتها الرسمية على موقع (فيسبوك)، صورة أهداها أحد المصممين البارعين في استخدام برنامج الفوتوشوب، وجمعتها بشقيقتها و والديها الراحلين سمير غانم ودلال عبد العزيز في في حفل (Joy Awards) في الرياض .

و قدمت الفنانة دنيا سمير غانم خلال تسلمها جائزة تكريم والدها الفنان الراحل سمير غانم و والدتها الفنانة الكبيرة الراحلة دلال عبد العزيز، خالص الشكر للشعب السعودي والعربي على تكريمهم وتقديرهم لمسيرة والدايها عما قدماه خلال حياتهما للفن العربي.

وأعربت الفنانة إيمي سمير غانم عن سعادتها البالغة بهذا التكريم، قائلة: (سعيدة بالتكريم واستلام جائزة تقدير لمسيرة بابي ومامي الفنية بعد وفاتهما).