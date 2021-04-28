ديانا حداد بإطلالة رمضانية و هذا هو مسلسلها الرمضاني المفضل

نشرت الفنانة ديانا حداد، صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات (انستجرام).

وظهرت ديانا حداد بإطلالة رمضانية أما من الناحية الجمالية اعتمدت على المكياج الملائم لإطلالتها حيث وضعت أحمر شفاه باللون الروز، كما اختارت لخصلات شعرها الأسود تسريحة جذابة مناسبة لإطلالتها ما اثار اعجاب متابعيها.

وعلقت ديانا حداد على الصور قائلة :(لوك رمضان).

و على صعيد متصل، و من بين المسلسلات الرمضانية، حاز مسلسل (للموت) على إعجاب المطربة اللبنانية ديانا حداد، التي أكدت أن (للموت) هو المسلسل الذي شدها من بين المعروض، كما أثنت، خلال تدوينة عبر (تويتر)، على قصة المسلسل وأداء الممثلين أحمد الزين وماغي بو غصن ودانييلا رحمة ومحمد الأحمد و باسم مغنية.



كما أبدت حداد رأيها في شارة المسلسل التي قدمها الفنان السوري ناصيف زيتون، مؤكدة أنه أبدع في أدائه لأغنية (أوقات)، وهي من كلمات الشاعر مازن ضاهر، وألحان أحمد بركات وتوزيع عمر صباغ وهي من إنتاج شركة Eagle Films بالتعاون مع شركة Music is my life.

مسلسل (للموت) هو عمل عربي مشترك، للمخرج فيليب أسمر والكاتبة نادين جابر، ويجمع كلاً من ماغي بوغصن ودانييلا رحمة بعد نجاح مسلسلهما السابق (أولاد آدم)، كما يشارك في البطولة محمد الأحمد وخالد القيش والقديرة صباح الجزائري والنجم اللبناني باسم مغنية ووسام صباغ وكارول عبود.

ويطرح (للموت) العديد من القضايا الاجتماعية التي تتعلق بالسلطة والطمع واستغلال النفوذ.



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