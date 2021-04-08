ديانا حداد تتجاهل أرشيف نجوى كرم.. وجمهور الأخيرة يرد الصاع صاعين!

حلت الفنانة اللبنانية ديانا حداد ضيفة مع الإعلامي وسام بريدي ضمن برنامج "كاربول كاريوكي" بنسخته العربية.

وافتتحت ديانا الحلقة بوصلة دبكة في شوارع دبي على أنغام الأغنية الشهيرة "لاقيتك والدنيا ليل" لـ عصام رجي والتي كانت قد أدتها حداد بصوتها وحققت نجاح كبير وقت طرحها.

من بعدها توالت المواضيع والأسئلة المختلفة، وكان الملفت أن ديانا قبلت تحدي وسام لمسح مكياجها أثناء الحلقة ليبهر الأخير بها ويعلق "هيك أحلى" لترد بدورها "إيه طبيعية".

النجمة #ديانا_حداد تشعل الأجواء وترقص الدبكة على أنغام أغنيتها "لاقيتك والدنيا ليل" في برنامج #CarpoolKaraokeAR @DianaHaddad pic.twitter.com/NEoq1gdaJh — مشاهير الشرق الأوسط CME (@CelebMiddleEast) April 6, 2021

واحد من أهم مواضيع الحلقة كان الخلاف المتداول بين ديانا وزميلتها شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم منذ التسعينات بسبب المنافسة وقتها، لترد حداد على الموضوع بـ "أكيد لأ بالعكس كل الإحترام وهي فنانة كبيرة والتقينا مؤخراً وحكينا"!

المفاجئ كان عندما طلب وسام من ديانا أن تغني لـ نجوى اي أغنية لترد بـ "مش حافظتلها شي"!!!

الرد هذا كان كافياً لإطلاق غضب جمهور نجوى كرم الذين اتهموا ديانا بالكذب خاصةً أنها سبق وغنت لـ نجوى عدة أغاني منها ما تم التنازل عنه لصالح نجوى بالتراضي.

الأمر لم يتوقف هنا، أعاد موضوع الخلاف للأذهان ما حدث خلال حفلات الرياض عندما تواجد كلاً من نجوى كرم، ديانا حداد، ملحم زين، وعاصي الحلاني على المسرح لتأدية أغنية وطنية لبلدهم الأم لبنان، ووقتها لم يكن هناك تنسيق بين الفنانين والفرقة الموسيقية مما أظهر الوضع فوضوي نوعاً ما خاصةً عندما حاولت نجوى الغناء إلا أن ديانا لم تعطها المجال واستمرت بالغناء من أول الأغنية إلى ختامها.

وعلقت وقتها حداد في إحدى المقابلات على أن الموضوع كان عفوي واتفقوا على الأداء بشكل عفوي دون تخطيط مسبق لذلك ظهر الأمر بهذه الصُورة.

خلال الحلقة تعرضت ديانا لموقف مُحرج عندما اقترب شاب منها وأهداها باقة من الورد تعبيراً عن حبه، إلا أن الصدمة كانت عندما تبين أن الشاب ظن أن التي أمامه هي نجوى كرم وليست ديانا حداد.



للمزيد من قسم الترفيه:

بعد فضيحة عبد المنعم العمايري...ظافر العابدين أظهر عضوه الذكري للكاميرا!

علي يوسف يفضح هند البلوشي ويطلقها بالثلاث.. والسجن في الانتظار!

بعد أن أطل بصدر أنثوي بارز.. بدر خلف يشارك صُورة حمله!