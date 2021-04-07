علي يوسف يفضح هند البلوشي ويطلقها بالثلاث..والسجن في الإنتظار!

هكذا بدأ الفنان العراقي علي يوسف الموضوع:

"سكوتي خلال الفترة الماضية عن خبر هند البلوشي كان بسبب رغبتي بـ إحتواء الموضوع واحترام الخصوصية".

في البداية الصُور التي انتشرت منذ أشهر لم تكن قد تسربت من قبل أحدهم بل هي من شاركت هذه الصُور لأنها كانت فقط موجودة على هاتفها. كان هناك تصوير فيلم سينمائي بيني وبين هند البلوشي في تركيا وزوجتي "أم ملاك" كانت صادقة بكل كلمة كانت قد صرحت بها حول وجود تعاون مشترك والصُور كانت من الفيلم السينمائي الذي تم في تركيا بوجود طاقم العمل.

الفنان العراقي صرح أيضاً أنه لا فكرة لديه حول موضوع الزواج ولم يحصل الأمر بتاتاً وتواصل مع أهلها لإخبارهم بما يحدث وكيف تنشر مثل هذه المواضيع من دون أن تكون هنالك حقيقة للأمر. الفنان العراقي أيضاً أضاف أنه في الحقيقة كان هناك موضوع زواج ولكن الأمر لم يتم وانتهى بالفراق التام بينهما.

علي أضاف أنه سيرفع قضية ضد هند البلوشي وصديقتها لإهانتهم عائلتي خلال بث لايف جمعهما أمس وأنه لا يقبل هذا الأمر بتاتاً كما أنه سيلجأ للقضاء ضد الإعلاميين الذين تداولوا الخبر وشهروا بعائلته خلال السوشال ميديا.

الفنان العراقي علق أيضاً بـ "إذا كان الزواج قائماً كما تدعي وموجود..فأنتي طالق طالق طالق بالثلاثة يا هند البلوشي"!

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