بعد أن أطل بصدر أنثوي بارز.. بدر خلف يشارك صُورة حمله!

عاد الشاب الخليجي بدر خلف إلى إثارة الجدل مجدداً وهذه المرة ببطن منفوخ يعلن في عن حمله بالشهر الخامس.

وشارك بدر صُورة عبر حسابه في تويتر أظهرته ببطن منتفخ وارفقها تعليق جاء فيه "دخلت الخامس اليوم مافي مبروك؟"...وما كان من المغردين إلا السخرية من الوضع بتعليقات مختلفة منها:

"والله انت مو حامل ولا شي لكن هذي كرشك والرقص حقكك مانفع بها قمت قلت حامل"..وتابع آخر "انت مو كنت في السابع ليش رجعت للخامس"..وجاء في تعليق آخر "ممكن نحترم طريقة لبسك وميولك بس انت مسوي نفسك مسخرة غصب".

يذكر أن بدر صدم الجمهور منذ يومين عندما أطل بمنشفة الإستحمام التي أظهرت بروز في منطقة الصدر، وتراوحت التخمينات بين أنه اجرى عملية جراحية أو ارتدى حمالات للصدر، وكان وسبق أن شارك منذ أشهر صورة لجهاز فحص الحمل والذي ظهرت عليه إشارتان مما يعني وجود الحمل، ثم شارك تغريدة جاء فيها "قاعده اتوحم على عريكه ودولمه واقاشي".. وفي تغريدة أخرى "يما في شي قاعد يرفسني فبطني..بسم الله".

وتمثل حياة بدر مادة مثيرة للجدل للسوشال ميديا فرغم من أنه متزوج وله طفلة إلا أنه يستمر بإثارة الجدل والظهور بشكل انثوي، وقد خمن البعض أن الأمر غير متعلق بميوله الجنسي بل بترويج منتجاته بطريقة مختلفة عن الغير.

يذكر أن الشاب كان يطل سابقاً عبر التلفاز كإعلامي في أحد البرامج، كما كان له برنامج "وذ بدر" لينتقل بعدها إلى عالم السوشال ميديا ويشارك يومياته ونصائح للفتيات حول الجمال والعناية بالبشرة من حسابه عبر تطبيق سناب شات.

واكتسب بدر قاعدة جماهيرية كبيرة في عالم العناية بالبشرة كما أنه يقدم منتجات عبر أحد التطبيقات ويقوم بتجربتها شخصيًا مع مشاركة النتائج مع الجمهور. يشار إلى أن بدر كان قد أطلق فيديو كليب لـ "شيلة" من غنائه حملت عنوان "ماني قدها" وحققت أكثر من 2.5 مليون مشاهدة عبر يوتيوب.

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