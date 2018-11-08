ديانا حداد

حقّقت النجمة اللبنانية ديانا حداد رقمًا جديدًا في نسبة المشاهدات يضاف إلى مسيرتها الفنّية، حيث لاقت أغنيتها "إلى هنا" تفاعل واهتمام لافت من محبيها في الوطن العربي وجعلتها تحصد 25 مليون مشاهدة خلال سنة من عرض فيديو كليب الأعنية على موقع يوتيوب.

وأكدت حداد أنها سعيدة جدًا بهذا النجاح وتحرص دائمًا على التأني في اختياراتها وخاصة في الفترة الأخيرة، حيث أنها تعمل على تحضير العديد من الأعمال حاليًا التي سترى النور قريبًا وتجهزها على نار هادئة، وسيكون هناك مجموعة من الأغنيات المنفردة بألوان مختلفة مثل البدوية والمصرية والخليجية ومن المحتمل أن يكون هناك عمل باللهجة المغربية.

من ناحية أخرى، ستكون ديانا حداد حاضرة بقوة خلال الفترة القادمة في العديد من الحفلات والمناسبات الاجتماعية، بجانب مشاركتها في اليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة الذي يصادف الـ 2 من شهر ديسمبر المقبل.