ديانا حداد تستعد لإحياء حفل غنائي في السعودية

تستعد النجمة اللبنانية ديانا حداد، لإحياء حفل غنائي كبير ضمن موسم صيف 2019 بالسعودية، حيث تواصل بروفاتها للحفل، الذى لم يتم الاستقرارعلى موعده بشكل نهائي حتى الآن،حسب اليوم السابع.

من ناحية أخرى تستعد ديانا حداد لطرح أغنتين جديدتين خلال الأيام المقبلة، الأغنية الأولى باللهجة المصرية، ولم تستقر ديانا وفريق العمل على الاسم النهائي لها حتى الآن، والأغنية الثانية باللكنة اللبنانية.

يذكر أن ديانا حداد طرحت مؤخرا أغنية جديدة بعنوان (أحبك وكذا) وتحمل الأغنية طابع مختلف ومناسباً لأجواء الصيف الحالية من ناحية الكلمة واللحن والتوزيع الموسيقي، حيث كررت تعاونها مع الملحن علي صابر بعد نجاح أغنية (إلا هنا).