ديانا حداد تهدي (ما حد يحس بالعاشق) للعاشقين في عيدهم

إطلالة غنائية مصوّرة جديدة، تهديها الفنانة ديانا حداد الى العشاق بمناسبة (عيد الحب) إختارتها من اللون الغنائي البدوي اللبناني، تحمل عنوان (ما حد يحس بالعاشق) كلمات حياة إسبر، والحان فضل سليمان وتوزيع موسيقي للموزع عمر صباغ، صورتها بطريقة الفيديو كليب في دبي مع المخرج شهاب، واضعة أمام الجمهور بسيناريو الكليب جزء من حياتها اليومية كفنانة.



وأعربت ديانا حداد عن سعادتها بجميع تفاصيل أغنية (ما حد يحس بالعاشق) وقالت أنها بذلت جهداً كبيراً من أجل إظهارها بهذا الشكل النهائي الذي سيراه الجمهور ويسمعه بالنتيجة النهائية كأغنية متكاملة صوتاً وصورة، مؤكدة أنها تمس الأحاسيس وتحرك القلوب عشقاً.

وقد سجلت ديانا الأغنية ما بين بيروت ودبي، وقامت بوضع صوتها على الأغنية بوجود ملحن العمل الملحن اللبناني فضل سليمان الذي حضر خصيصاً لحضور تسجيل الصوت برفقة عمر صباغ الموزع الموسيقي للأغنية، وذلك كفريق عمل للأغنية التي تحمل كلمات تروى بها جزء من إحساس العاشقين وما يشعرون به.



