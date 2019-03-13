ديانا كرزون تحيي أعياد نيروز و الربيع في العراق

نحيي المطربة الأردنية ديانا كرزون، حفلا غنائيا في العراق يوم الخميس الموافق 21 مارس /آذار الجاري، حسب موقع مصراوي.

الحفل يقام بمناسبة أعياد (نيروز) وأعياد الربيع بنادي الصيد في العاصمة العراقية بغداد، ويشارك في الحفل المطرب العراقي الكبير عادل علكة.

يذكر أن آخر أعمال المطربة الأدرنية أغنية "حب تقليدي" التي طرحتها يوم عيد الحب، وهي من كلمات محمد القاسمي، وألحان وتوزيع حاتم منصور