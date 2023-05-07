  1. الرئيسية
  2. ترفيه
  3. ديانا كرزون تستعرض حملها بطفلها الثاني

ديانا كرزون تستعرض حملها بطفلها الثاني

ذكريات أبو اشتيا

ذكريات أبو اشتيا

تاريخ النشر: 07 أيّار / مايو 2023 - 01:41
ديانا كرزون
ديانا كرزون

استعرضت الفنانة الأردنية ديانا كرزون حملها بطفلها  الثاني في أحدث ظهور لها، بعدما محاولاتها الجاهدة في إخفاء الأمر عن الصحافة ووسائل الإعلام.

اقرأ ايضاًبعد إعلان موعد عقد قرانها.. ديانا كرزون تبارك للأميرة إيمان بنت عبدالله الثانيبعد إعلان موعد عقد قرانها.. ديانا كرزون تبارك للأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني

ديانا كرزون تستعرض حملها بطفلها الثاني

وشاركت كرزون عبر حسابها في "إنستغرام" سلسلة صورة لها من أحدث أفراح أحد العوائل الكريمة، إذ ارتدت فستانًا باللون السومو من دار أزياء  ظاهر باقر، جاء بياقة مرتفعة وأكمام مزينة الريش ذات تصميم دراماتيكي انسدلت ناحية الأرض.

وبدا واضحًا بروز بطن زين كرزون، إذ يعتقد أنها حامل في أشهرها الأخيرة، فهي لم تكشف بعد عن جنس الجنين وموعد ولادتها.

ديانا كرزون

اقرأ ايضاًبعد إعلان موعد عقد قرانها.. ديانا كرزون تبارك للأميرة إيمان بنت عبدالله الثانيديانا كرزون و زوجها يحتفلان بذكرى خطوبتهما الثالثة

وتمنى محبو ديانا لها ولطفلها الصحة، فعلَّقت مشهورة السوشال ميديا التركية ديما أصلان: "ماشاء الله ياعمري دندون القمر الله يقومك بالسلامة ياحياتي 😘"، من ناحيتها باركت الفنانة المصرية غادة عبدالرازق لكرزون، وكتبت: "قمراية حبيبتي".

وعلَّق الفنان السوري أيمن عبدالسلام مباركًا: "احلا نجمة 😍".
 

كلمات دالة:ديانا كرزون

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...