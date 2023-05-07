استعرضت الفنانة الأردنية ديانا كرزون حملها بطفلها الثاني في أحدث ظهور لها، بعدما محاولاتها الجاهدة في إخفاء الأمر عن الصحافة ووسائل الإعلام.

ديانا كرزون تستعرض حملها بطفلها الثاني

وشاركت كرزون عبر حسابها في "إنستغرام" سلسلة صورة لها من أحدث أفراح أحد العوائل الكريمة، إذ ارتدت فستانًا باللون السومو من دار أزياء ظاهر باقر، جاء بياقة مرتفعة وأكمام مزينة الريش ذات تصميم دراماتيكي انسدلت ناحية الأرض.

وبدا واضحًا بروز بطن زين كرزون، إذ يعتقد أنها حامل في أشهرها الأخيرة، فهي لم تكشف بعد عن جنس الجنين وموعد ولادتها.

وتمنى محبو ديانا لها ولطفلها الصحة، فعلَّقت مشهورة السوشال ميديا التركية ديما أصلان: "ماشاء الله ياعمري دندون القمر الله يقومك بالسلامة ياحياتي 😘"، من ناحيتها باركت الفنانة المصرية غادة عبدالرازق لكرزون، وكتبت: "قمراية حبيبتي".

وعلَّق الفنان السوري أيمن عبدالسلام مباركًا: "احلا نجمة 😍".

