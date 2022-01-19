ديانا كرزون تطرح أحدث أغنياتها (هيه على الله)

طرحت الفنانة الأردنية ديانا كرزون أحدث أغنياتها (هيه على الله) من كلمات عباس عبد الله، وألحان كرار شريف، توزيع ميثم علاء الدين .

ويقول مطلع الأغنية: (ماتوكف الدنيه، عل مثلك افهمهه، عايفني متونس، كل ضنك ارجعلك، لك انت تتحلم، يابه انه مو لاول، اهتملك شبيه يله، الحك القبلك، هيه ع الله، الدنيه ع الله، العايفني خيروح من بالي يله، هيه ع الله، لا مو ع احد، فرغته كلبي ، مابي ولحد..).

من جهة أخرى ، خضعت ديانا لجلسة تصوير ساحرة نشرتها في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي،

حيث ظهرت ديانا مرتدية فستاناً طويلاً زهرياً كلاسيكياً ذات تصميم لافت، وإعتمدت ماكياجاً ناعماً بألون ترابية تناسقت مع فستانها.

وتلقت ديانا الكثير من التعليقات من معجبين أثنوا على جمالها وأناقة إطلالتها.