ديانا كرزون تغني في استراليا للمرة الأولى

تحيي المطربة الأردنية ديانا كرزون، حفلًا غنائيًا لأول مرة باستراليا، في شهر يونيو/حزيران القادم.

ونشرت ديانا عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، البوستر الدعائي للحفل، وعلقت: (لاقوني ولأول مرة في حفل استراليا بمدينة سيدني، في صالة سمرلاند جولد، كونوا كتار، وأكيد لجمهوري اللي بحبه كتير، الجالية اللبنانية والسورية والعراقية والفلسطينية، وبالأخص الجالية الأردنية)، حسب موقع مصراوي.

وتحيي ديانا الحفل يوم السبت الموافق 22 يونيو/حزيران، بمشاركة الفنان أحمد مروان، والفنان اللبناني رشيد فوعاني.