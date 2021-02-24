ديانا كرزون تكشف سر عن إعلان حملها.. وهذا هو موعد ولادتها!

الفنانة الأردنية وسوبر ستار العرب ديانا كرزون هي الحديث الأبرز للجمهور صفحات التواصل الإجتماعي بعد أن أعلنت خبر حملها بطفلها الأول من زوجها معاذ العمري.

وكشفت ديانا والتي كانت قد أعلنت خبر الحمل منذ أيام قليلة بلقاء خاص لصالح أحد المواقع الفنية أنها سعيدة للغاية بخر حملها بعد زواج بدأ منذ حوالي الـ 6 أشهر، واضافت أن معاذ أيضاً كان سعيداً بهذا الخبر.

الفرحة التي عاشها معاذ دفعته لإهداء زوجته قلادة على شكل إمرأة حامل، وهي نفس القلادة التي قررت ديانا أن تستخدمها في فيديو كليب إعلان الحمل خلال يوم عيد الحب.

وبحسب تصريح متداول لـ دينا فهي الآن في الشهر الخامس من الحمل ومن المتوقع أن تنجب طفلها الأول الذي لم تفصح عن جنسه خلال شهر حزيران، وبحسب التخمينات أنها ربما ستلد طفلها في دولة قطر حيث تتواجد حالياً لإحياء سلسلة من حفلات الزفاف لكبار العائلات.

وتحدثت كرزون أيضاً عن صدمة البعض بسبب زواجها من إعلامي أردني بالرغم من العادات والتقاليد وصعوبة تقبل إرتباط فنانة بشخص من أصول أردنية، وأكدت أن هنالك جانب آخر لزوجها هو ما دفعها للزواج منه.. جانب مليء بالحب والرومانسية والأبوي كما وصفته وشعرت أنها تستطيع الإتكال عليه وإكمال حياتها معه.

وتحدثت سوبر ستار العرب أيضاً عن الإشاعات التي تلاحقها وخاصةً موضوع الطلاق وعلقت بأن حياتنا ليست للإعلام وعلى الجميع إحترام ذلك وهي من النوع الذي لا يعير الأخبار الكاذبة أي إهتمام.

يذكر أن زواج ديانا تم وسط جائحة كورونا بحفل اقتصر على أهل العروسين فقط، ومن بعدها توجها إلى إحدى المزارع الخاصة برفقة شقيقتها واثنين من أصدقائها بغاية تصوير لقطات للعروسين وتم طرحها على طريقة الفيديو كليب عبر قناتها الشخصية في يوتيوب.

من جهة أخرى، تعرضت ديانا لهجوم شديد بعد تداول تصريح قديم لها يعود عمره لـ حوالي السنتين حول عدم إعطاء العاملات المنزليات الحرية خارج نطاق الأسرة والمنزل خوفاً من الوقوع في المشاكل والتي من ضمنها أنه قد يتلاعب أي شخص بعقلها لينتهي الأمر بالسرقة أو جرائم أخرى.

للمزيد من قسم الترفيه:

محمد عطية نجم ستار أكاديمي يصدم الجمهور بالتغير الكبير في ملامحه بعد 18 عام!

متعب الصقار وفيديو مؤثر من داخل غرفة العمليات بعد خضوعه لعملية بتر!

منى السابر تهاجم دنيا بطمة "مستوى متدني".. وهذا ما قالته لجدة اولادها