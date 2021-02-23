متعب الصقار وفيديو مؤثر من داخل غرفة العمليات بعد خضوعه لعملية بتر!

تداولت الصفحات العربية وبالتحديد الأردنية فيديو مؤثر للفنان الأردني متعب الصقار من داخل غرفة العمليات حيث خضع لعملية بتر.

وأظهر الفيديو الذي تم تداوله بشكل كبير الصقار وهو على سرير العملية وينشد "طلع البدر علينا" كما ظهرًا متأثرًا وهو يبكي، مع أخبار متداولة حول أنه خضع لعملية بتر بكامل القدم، إلا أن الخبر تم نفيه بتصريح ورد على لسان متعب يؤكد فيه أن ما خضع له هو عملية بتر لأصبع القدم بسبب إصابته بالسكري.

يذكر أن رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة أكد في وقت سابق أن سمو الامير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، أوعز بتوفير العناية الصحية اللازمة للفنان الاردني وتواصل رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف العيسوي مع الفنان الصقار للاطمئنان على صحته بعد الوعكة الصحية التي ألمت به مؤخرا.

وتداول الجمهور بدوره الفيديو ضمن أمنيات بالشفاء ومن بين المشاهير كانت الفنانة الأردنية ديانا كرزون التي شاركت تغريدة عبر حسابها في تويتر وجاء فيها "الفنان صوت الاردن.. متعب الصقار صاحب القلب الطيب ابو شهد حبيب الكل.. الف سلامة عليك ما تشوف شر".

كما شاركت تغريدة سابقاً جاء فيها "دموعك غاليه علينا يا أبو شهد ..الله يشافيك ويعافيك"..

واعتبر البعض تغريدة ديانا والتي جاء فيها "صوت الأردن" تجاهلاً وإهانة للنجم الأردني الكبير عمر العبد اللات خاصةً أنها سبق وأن تجاهلت العبد اللات في أكثر من مناسبة والتصريح أن الصقار هو الصوت الأردني الأول.

بالحديث عن ديانا، كانت قد أعلنت منذ مدة خبر حملها بطفلها الأول من زوجها الإعلامي الأردني "معاذ العمري"، وشاركت الخبر السعيد على طريقة الفيديو كليب واستقبلت التهاني من الجمهور والمحبين عبر حساباتها في السوشال ميديا.

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