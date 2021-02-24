محمد عطية نجم ستار أكاديمي يصدم الجمهور بالتغير الكبير في ملامحه بعد 18 عام!

من منا لا يذكر البرنامج الفني ستار أكاديمي!

انطبع هذا البرنامج اللبناني المختص بالمواهب الغنائية والتمثيلية في بال الجمهور وارتبط بشكل كبير بمرحلة المراهقة لديهم.

ولأن الجمهور لم ينساه ولا ليوم واحد، يثير الفضول أحياناً الرغبة في متابعة ما وصل إليه المشتركين اليوم سواءً من الموسم الأول وصولاً إلى الموسم الأخير، وأحد هؤلاء المشتركين هو النجم المصري محمد عطية.

وتمكن عطية من انتزاع المركز الأول منذ حوالي الـ 18 عاماً بعد منافسة مع مشتركين من أنحاء العالم العربي. ليتصدر اليوم من جديد حديث الصفحات الفنية بعد تداول صُور جديدة له أظهرت بشكل مختلف تماماً.

وأصبح النجم المصري والذي كان يتمتع ببنية عادية اليوم مفتول العضلات بطريقة كبيرة، كما أن اللوك الخاص به بشكل عام تغير سواء من ناحية الوجه وصولاً للشعر.

وأثارت الصُور المتداولة سخرية الجمهور بطريقة كوميدية ضمن تعليقات مختلفة والتي في نفس الوقت أكدت أنه من الطبيعي أن يتغير الإنسان كل سنة فما بالك بعد 18 عاماً.

مع تداول الصُور، قرر نجم ستار أكاديمي الخروج عن صمته وتم تداول تصريح قديم يعود عمره لسنتين وجاء فيه "الفترة الماضية أكثر من صفحة نزلوا صُورة وكتبوا عن التغيير الي حصل في شكل جسمي..أكثر تعليق الناس كتبوه (إن الفلوس بتعمل كل حاجة)..ده على أساس إني ثري عربي"!

وتابع محمد بأنه يتدرب مرتين يومين وقد حرم نفسه كثيراً من أشياء يحبها حتى يصل للجسم المثالي الذي يفتخر به، كما أضاف أن علاقته بخطيبته توترت بسبب عدم تفرغه لها وانشغاله الدائم بالنادي الرياضي والتمارين.

فنياً، كشف الفنان المصري منذ مدة عن تعاونه مجدداً مع زميلته في برنامج ستار أكاديمي الفنانة اللبنانية سينتيا كرم بأغنية جديدة تم طرحها بمناسبة عيد الحب، واعلن الخبر عن طريق منشور عبر حسابه في انستقرام بصورة تجمعهما وبالطبع تم تداول صُورة سينتيا والتي بدت مختلفة عن أيام ستار أكاديمي.

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