ديانا كرزون عن الزواج: (إنشالله يجينا نصيب نانسي عجرم)!

عبرت الفنانة ديانا كرزون عن إعجابها بالمطربة نانسي عجرم وتمنت أن ترتبط وتعيش حياتها بشكل طبيعي مثل نانسي التي كانت حامل مثل الفراشة على المسرح وأعلنت ذلك لجمهورها دون خجل، حسب موقع صدى البلد.

وعندما قالت لها صحفية (اسألي نانسي شو عملت) ردت ديانا كرزون: (اجاها النصيب الحلو الحمدالله ونحنا ان شاء الله يجينا النصيب نفس النصيب الذي يتفهم انه هذه شخصية فنانة وعندها حياتها).

وأكدت ديانا خلال مؤتمرها فى مهرجان موازين بالمغرب، أنه تقدم لها الكثير من الرجال ولكنها رفضت لأن البعض أراد منها الزواج السرى والمسيار وهناك آخرون لديهم 20 طفلا، والمتزوج من 10 سيدات.

وأضافت أنها إذا تزوجت ستكون مثل أى بنت يكون لها زفة وشبكة ومنزل وامام الجميع.

