ديانة ديانا حداد تعود للواجهة مجددا و مدير أعمالها يحسم الأمر

تداولت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنانة ديانا حداد من أمام الكعبة، مُعلقين على اعتناقها الإسلام وأداء مناسك العمرة.

ليرد بدوره حلمي بشير، مدير أعمال ديانا حداد، كاشفا أنها أسلمت منذ عدة سنوات، وكتب: (مش عارف إيه اللي فكرهم دلوقتي؟!).

يذكر أن الفنانة كانت قد اعتنقت الديانة الإسلامية منذ 5 سنوات تقريبا حسب تصريحاتها وهذا ما قالته ديانا حداد حول الأمر.

وصرحت الفنانة ديانا حداد من خلال تصريحات تلفزيونية سابقة انها ولدت من أم مسلمة وأب مسيحي وتعلمت الاختلاف وتقبل الآخر، وهذا ما جعلها متسامحة وزواجها من رجل مسلم لتعيش معه في دولة الكويت.