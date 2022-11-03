ديبيكا بادكون تكشف عن جسدها بإطلالة مثيرة خلال فيديو الاعلاني لفيلم Pathaan

تصدرت النجمة الهندية ديبيكا بادكون حديث الجمهور حول العالم وذلك بعد ظهورها في المقطع الفيديو الدعائي الخاص بفيلمها الجديد pathaan.

ديبيكا بادكون باطلالة مثيرة في الإعلان الدائي لفيلمها

ظهرت النجمة البوليوودية ديبيكا بادكون في المقطع الدعائي الخاص بفيلم pathaan بإطلالة مثيرة للغاية حيث كانت ترتدي فستان ضيّق كلاسيكي باللون الأسود، امتاز الفستان بقصة مفتوحة بشكل كبير على شكل حرف V من جهة الصدر ليظهرالفستان جزء كبير من جسد الفنانة الهندية.

كما ظهرت ديبيكا في لقطة أخرى وهي ترتدي فستان هوت شورت باللون الأسود، مع بدي طويل بنفس طول الهوت شورت باللون الرمادي وأكملت اطلالتها بحذاء طويل باللون الفضي اللامع، واستطاعت ديبيكا بإطلالاتها المثيرة ان تصدر الترند حول العالم في الساعات القليلة الماضية.

وتفاعل الجمهور بسكل واسع مع إطلالة النجمة الهندية، واصفينها بالجريئة جدًا، مبدين حماستهم للفيلم الجديد، وانتقد عدد كبير جرأة إطلالة النجمة الهندية.

تفاصيل وقصة فيلم pathaan

يعتبر هذا الفيلم الجديد أول مشروع سينما للنجم جون ابراهام والذي سيؤدي فيه شخصية الرجل الذي يكون عدو الفنان سلمان خان، وبحسب الأنباء المتداولة عن الفيلم فإن نجم بوليوود سلمان خان سيظهر في الفيلم كضيف شرف والذي سيكون دوره عبارة عن مشهد واحد فقط.

يدور الفيلم في اطار الأكشن والجريمة ويتداول قصة عميل سريّ يؤدي دوره شاروخان، وأضافت المصادر ان أحداث الفيلم على غرار فيلم المهمة المستحيلة للنجم العالمي توم كروز.