ديبيكا بادكون ستكشف عن كأس العالم 2022.. والحقيبة من توقيع "لوي فيتون"

كشفت تقارير صحفية أن النجمة الهندية ديبيكا بادكون يتكون المسؤولة عن الكشف عن كأس العالم 2022 في المباراة النهائية.

ديبيكا بادكون تكشف عن كأس العالم

أفيد أن ديبيكا بادكون ستسافر إلى قطر لتكون جزءًا من الحدث الرياضي الضخم، حيث ستكشف عن كأس العالم في المباراة النهائية التي من المقرر إقامتها بتاريخ 18 سبتمبر الجاري، في ملعب استاد "لوسيل" الذي يتسع لـ 80 ألف شخص.

وأشار البعض أن اختيار نجمة بوليوود يعود لأنها سفيرة للعلامة الفرنسية "لوي فيتون"، وكأس العالم موضوع في حقيبة من دار الأزياء العالمية.

ويعتبر هذا العام مميزًا بالنسبة لديبيكا، خاصة أنها مثلت الهند في مهرجان كان السينمائي 2022، واختيرت واحدة من أعضاء لجنة التحكيم، كما أن اختيار لمونديال قطر يعتبر تكريمًا نادرًا لأي ممثل هندي أو دولي.



حقيبة كأس العالم 2022

الجدير بالإشارة إليه أم حقيبة سفر كأس العالم FIFA World Cup Travel Case صممت من قبل حرفيين ذوي مهارات عالية في محترَف "لويس فويتون" في فرنسا، لتكون قادرة على نقل كأس العالم المصنوع من 6.175 كيلوغرام من الذهب عيار 18 قيراطًا والملكيت.

وتغطى الحقيبة بطبقة من التيتانيوم تميَّزت بنمط المونوغرام المنفذ بتقنية الحفر بالليزر، كما تتميَّز بالمتانة وخفة الوزن.

وحرضت دار الأزياء على حماية زوايا الحقيبة باستخدام جلد البقر الطبيعي، وصاغت المشابك الست والقفل من مادة الروثينيوم، وهو معدن قوي يأتي باللون الرمادي الداكن.