نجمة بوليوود ديبيكا بادوكون تتحدث عن الأثر الذي يتركه الإكتئاب وهذا ما قالته

ديبيكا بادوكون

نشرت الممثلة الهندية ديبيكا بادوكون تغريدة عبر حسابها على تويتر تتحدث فيها عن الأثر الذي يتركه الأكتئاب والذي عانت منه في السنوات الماضية.

ومن ثم قامت بمشاركة منشور كان قد تم تحميله من قبل مؤسستها المختصة في معالجة الإكتئاب وحالات الأنتحار والذي خص بالحديث " "كايت سبيد" و "انثوني باوردين" الذين انتحروا مؤخرًا.

تقوم مؤسستها على التعامل مع الأمراض العقلية ومشاكل الإكتئاب وفي المنشور ذكروا حالات انتحار تعود للمصممة "كايت سبيد" وللشيف "أنثوني باوردين"، واقتبست وقالت: "كايت سبيد وأنثوني باوردين كانوا رائدين في مجال عملهما وبالنسبة للعالم أجمع لقد حققوا كل شيء يصبوا إليه أي احد، وكانوا يبدون سعداء".

والسؤال هنا الذي طرحته ديبيكا في هذا المنشور: "لكن هل يمكننا أن نسال من هو قام بتحقيق كل شيء وكان لديه كل شيء كيف قام بكسر رجله، او كيف حصل الحادث؟، عنصر الإكتئاب متنامي بشكل غير مفهوم وهو شيء يجعلك لا تستطيع التحكم فيه في حال استمر المرض، وان الطلب من شخص أن يخرج من حالته الكئيبة كأنك تطلب من شخص رجله مكسورة أن يكمل المشي".

تسعى مؤسسة ديبيكا لكسر ومحو أثر هذا المرض الذي يحيط بالأشخاص الذين يعانون من الإكتئاب وجعلهم يتحدثون عن مشاعرهم ويتواصلون بشكل أفضل مع الأصدقاء والعائلة والأشخاص المختصين في العلاج.

في الـ5 من حزيران المصممة كايت سيبد البالغة من العمر 55 عام وجد ميتًا، بعد العثور عليها في شقتها وكانت قد انتحرت شنقًا في مانهاتن، كشف زوجها أنها كانت تعاني من اكتئاب حاد وصارعت هذا الأمر لسنوات عديدة.

وبعد ذلك بأيام في الـ8 من حزيران، الشيف المشهورومقدم البرامج "أنثوني باوردين، وجد أيضًا مشنوقا في غرفة الفندق في فرنسا.

اقرأ أيضًا:

ديبيكا بادوكون مغرية جدًا بأغنية فيلم رابتا

ديبيكا تتفوق على بريانكا في الإثارة

ماليكا خان بإطلالة مثيرة بعيدها الـ44 (صور)