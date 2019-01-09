ديبيكا بادوكون تعطي نصائح لكل شخص مقبل على الزواج..وهذا ما قالته!

نجمة بوليوود: ديبيكا بادوكون

عام 2018 الذي انتهى منذ أيام، لعلّه كان عامًا سحريًا بالنسبة لنجمة بوليوود ديبيكا بادوكون على الصعيد المهني والشخصي بكل تأكيد، حيث بدأ بفيلمها الناجح "Padmaavat" الذي حقق أعلى الإيرادات، ومسك الختام كان بزواجها من النجم الهندي رانفير سينغ.

وبعد أن عقدت ديبيكا قرانها على الممثل الهندي رانفير سينغ في شهر نوفمبر مع آواخر عام 2018، أقاموا فيما بعد حفلين زفاف، كان الأول في بحيرة كومو في إيطاليا، والثاني في الهند مع العائلة والأصدقاء، وعندما سئلت عن شعورها تجاه خطوة الارتباط قالت أن هذا أفضل شيء حدث معها في حياتها.

وظهرت بادوكون مؤخرًا من خلال بث مباشر على فيسبوك، وقدمت بعض النصائح للمقبلين على الزواج وقالت: "أن تكون متزوجًا هو أم جميل جدًا، وأنا أنصح كل شخص في حالة حب مع شخص آخر أن يتمم هذا الحب بالزواج، لكن كن أكيد أنك لا تقوم بهذا الأمر من أجل لأن أحدهم يتوقع منك أن تتزوج، أو أنك تعرضت لضغط حتى تفعل ذلك، إضافة إلى ذلك تأكد أنك تختار الشخص القريب من قلبك والمناسب لك لأنك ستقضي بقية حياتك بجانبه".

على الصعيد الفني، تحضر في الوقت الحالي النجمة البوليوودية ديبيكا بادوكون لفيلم جديد بعنوان "Chhapak"، وهو فيلم مقتبس عن قصة حقيقية لفتاة تعرضت للهجوم وتشوه وجهها بمادة "الأسيد" وتدعى "Laxmi Agarwal".