ديبيكا بادوكون تنهي خلافها مع كاترينا كيف بعد انقطاع لسنوات!

ديبيكا بادوكون، كاترينا كيف

من الواضح أن كل من ديبيكا وكاترينا أخذتا قرارًا بوضع الخلافات جانبًا ودفن الأحقاد القديمة، وذلك بعدما عادت كل منهما لمتابعة الأخرى عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وفيما سبق، كانت سبب القطيعة التي دامت لسنوات قد بدأتها كاترينا كيف التي كانت سببًا بانفصال ديبيكا بادوكون ورانبير كابور عن بعضهما، وعلى الرغم أن العلاقة انتهت بين الثنائي ديبيكا ورانبير، إلّا أن الممثلتان استمروا في تجنب بعضهما البعض أينما تواجدوا في أي مناسبة، حتى جاء في النهاية خبر ارتباط ديبيكا ورانفير الذي أنهى كل هذه الخلافات القديمة.

وكانت ديبيكا من بدأ السلام والنية العلنية للمصالحة، حيث وجهت دعوة رسمية لكاترينا كيف لحضور حفل زفافها من رانفير سينع، وبدورها تمنت كاترينا للثنائي السعادة بعدما قامت بمشاركة صورتهما عبر حسابها على موقع إنستغرام، ليتم بذلك الإعلان عن المصالحة بشكل رسمي وانتهاء الخلاف الذي دام لسنوات فيما بينهما.

على صعيد آخر، كانت نجمة بوليوود كاترينا كيف قد تما اختيارها لتكون على الغلاف الرئيسي لمجلة "فوغ" بالهندية، وذلك من خلال العدد الجديد الذي صدر في شهر ديسمبر.