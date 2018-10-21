ديبيكا بادوكون ورانفير سينغ يعلنان أخيرًا عن موعد زفافهما، تعرفوا على التفاصيل

ثنائي بوليوود: ديبيكا بادوكون ورانفير سينغ

قرّر ثنائي بوليوود الأكثر جماهيرية ديبيكا بادوكون ورانفير سينغ، أن يضعا حدًا لكل الشائعات والتخمينات التي صدرت الفترة الماضية حول موعد ارتباطهما، وقاموا بالإعلان رسميًا عن موعد الزفاف من خلال حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقامت النجمة الهندية ديبيكا بمشاركة محبيها عبر حسابها على موقع تويتر صورًا لدعوات الزفاف التي سيتم ارسالها للمدعوين إلى الحفل، لمشاركة العروسان الفرحة في هذه الليلة الخاصة والفريدة من نوعها في حياة كل شخص.

وكُتب على بطاقة الدعوة: "بمباركة عائلة كل منّا، وبفرحة بالغة ندعوكم لحضور زفافنا والذي سيوافق يوم 14 نوفمبر و15 نوفمبر، نشكركم جميعًا على الحب الذي أظهرتموه لنا خلال السنوات السابقة، ونتطلّع لتواجدكم العطر هناك لتشهدوا على رحلة الحب والولاء والصداقة التي جمعت ديبيكا ورانفير".

ويأتي هذا الخبر رسميًا بعد شهور عديدة من التخمينات والتوقعات حول هذا الثنائي، بالإضافة إلى تجاهلهما الحديث عن هذا الأمر لوسائل الإعلام سابقًا، لذا تعد هذه المرة الأولى التي يقوم فيها ثنائي متحاب بتأكيد خبر زفافهما والذي سيقام بحضور عدد كبير من نجوم بوليوود.