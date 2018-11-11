ديبيكا ورانفير سينغ يسافران إلى إيطاليا استعدادًا لحفل زفافهما في منتصف نوفمبر!

ديبيكا بادوكون ورانفير سينغ

مع اقتراب موعد الزفاف الكبير في بوليوود، والذي كان في انتظاره الجميع، توجّه الثنائي ديبيكا بادوكون ورانفير سينغ إلى إيطاليا، وهو المكان الذي اختاراه ليشهد على أهم حدث في حياتهما.

وبحسب تقارير صحفية، فإن الثنائي المحبوب شوهدا في مطار مومباي في الصباح الباكر يوم السبت الماضي، متوجهان في الطائرة إلى إيطاليا وتحديدًا إلى بحيرة كومو الإيطالية التي سيقام فيها حفل الزفاف بعد علاقة استمرت لأكثر من 6 سنوات.

وبينما تكتم العروسان على الكثير من التفاصل الخاصة بزفافهما، كشفت بعض المصادر المقربة أن العروسان سيقومان بارتداء إكليل الزواج في فيلا تدعى "بالبيانيللو" تقع قرب بحيرة كومو وتطل عليها مباشرة، وإضافة إلى ما سبق فإن عائلة كل من ديبيكا ورانفير أيضًا توجهوا إلى إيطاليا يوم السبت الماضي.

الجدير بالذكر، أن حفل زفاف ديبيكا ورانفير سيكون بحضور العائلة والأصدقاء المقربين فقط، وسيكون هناك حفل استقبال في الهند لدى عودتهما في الـ21 من نوفمبر، بالإضافة إلى حفل آخر مع بداية شهر ديسمبر سيكون بحضور أصدقائهما المشاهير في بوليوود.