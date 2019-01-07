ديبيكا ورانفير يعودان من شهر العسل ويحضّران لفيلم جديد يجمعهما سويًا..إليكم التفاصيل

رانفير سينغ وزوجته ديبيكا بادوكون

بعد أن احتفل نجوم بوليوود ديبيكا بادوكون ورانفير سينغ بحفل زفافهما الأسطوري في نهاية عام 2018، عاد الثنائي أخيرًا من شهر العسل اللذان كانا قضياه في سيريلانكا، ولم يشارك أي منهما أي صور من رحلتهما الأخيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حتى الآن.

وكانت عدسات الكاميرات والصحافة في انتظارهما مجرد وصولهما للمطار، من جهتهما قام العروسين بالتوقف عدة مرات بعد مغادرتهما المطار في طريقهم إلى المنزل وذلك لتلبية رغبة المعجبين والتقاط الصور التذكارية معهم.

من ناحية أخرى، فإن ديبيكا بادوكون ورانفير سينغ لن يكون لهما أي مجال للراحة والاستجمام بعد الآن، حيث أنهما بصدد التحضيرات لفيلم جديد سيجمعهما سويًا، والفيلم عبارة عن قصة حقيقية مقتبسة من أحداث كأس العالم للكريكت في عام 1983.