وفاة المصارة براي وايت عن 36 عامًا .. والسبب تداعيات كورونا

صُدم عشاق المصارعة WWE بخبر وفاة المصارع الشهير براي وايت عن 36 عامًا يوم الجمعة الماضية بشكل مفاجئ نتيجة أزمة قلبية.

الإعلان عن وفاة المصارع براي وايت

نقلت صحيفة صن البريطانية أنباء وفاة المصارع الشاب كاشفة أنه تعرض لأزمة قلبية مفاجئة، وكان وايت قد غاب عن جمهور والشاشة من شهر شباط الماضي، حيث أشارت المصادر إن براي كان يعاني من مشاكل قلبية عديدة.

وفي التفاصيل كشفت العديد من المواقع أن وايت أصيب بفيروس كورونا المستجد بداية العام الحالي، وتسبب الفيروس بعودة عدد من المشاكل القلبية التي كان يعاني منها في وقت سابق.

وبدأت حالة وايت بالتدهور بعد إصابته بالفيروس وقام بتأجيل عدد من الخطط من بينها مواجهته مع زميله المصارع الشهير بوبي لاشلي في شهر نيسان الماضي.

وشكلت وفاة وايت صدمة كبيرة لعشاق المصارعة بشكل عام وحمهوره بشكل خاص، وحرص العديد على نعيه عبر حسابات السوشال ميديا المختلفة.

ذا روك ينعى المصار براي وايت

عبر الكثير من عشاق المصارعة عن حزنهم الشديد بوفاة براي وايت واسمه الحقيقي ويندهام روتوندا، من بينهم المصارع والفنان دوايت جونسون المعروف باسم ذا روك.

وقال في رسالة نشرها بعد وفاة زميله براي: "انفطر قلبي بعد وفاة براي وايت، لدي دائما حب واحترام للراحل براي وعائلته، كانت عروضه وعمله داخل الحلبة رائعين وأحببتهما، براي شخصية رائعة ونادرة، من الصعب ايجاد مثيل له".