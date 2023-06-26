إصابة ديلان دينيز خلال التصوير.. وهذه تفاصيل وضعها الصحي

تعرّضت النجمة التركية الشهيرة "ديلان دينيز" الى إصابة بليغة في ذراعها خلال تصويرها اعلان تجاري في الاسبوع الماضي أدّى الى دخولها المستشفى.

ديلان دينيز تتعرّض للإصابة في كواليس تصوير إعلانها الجديد



تعرّضت النجمة "ديلان دينيز" الى إصابة بليغة في ذراعها خلال الأسبوع الماضي وذلك بعد سقوطها بكامل ثقلها على ذراعها أثناء تصويرها اعلان تجاري.



ونُقلت ديلان الى المستشفى من أجل الإشراف على وضعها الصحي، كما أنها خضعت لتدخّل جراحي وعملية من اجل ذراعها التي سبق وأن تعرّضت للكسر في وقت سابق وسط تخوف بان تؤثر الإصابة عليها بشكل سلبي ودائم.



والجدير بالذكر أن الفنانة التركية كانت قد تعرضت قبل فترة قصيرة الى الإصابة بيدها خلال لعبها كرة الطائرة وعانت وقتها من مشاكل صحيّة مزمنة في كتفها واصابات حيث أنها خضعت لعملية جراحية ونالت قسط من الراحة لمدة شهر.



لكن عادت وسقطت على ذراعها مرة أخرى وهي نفس ذراعها التي أصيبت خلال وقت سابق مما أدّى الى تدخّل جراحي وعناية طبية.

أعمال ديلان دينيز



ويشار بأن النجمة التركية "ديلان دينيز" عُرفت بشكل واسع وحظيت بشهرة كبيرة من خلال المسلسل "الحفرة" كما أن آخر اعمالها هو مسلسل "مستأجر مثالي".

وشاركت الفنانة التركية بمسابقة ملكة جمال تركيا لعام 2014 وحصلت على المرتبة الثانية في المسابقة بعد أمينة جولشن التي نالت اللقب.