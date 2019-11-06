ديمة الجندي تثير استياء متابعيها بهذه الصورة

أشعلت الفنانة السورية ديمة الجندي غضب محبيها بصورة جديدة، ظهرت فيها تمسك (سيجارة) ضمن جلسة تصوير جديدة خضعت لها، وشاركت متابعيها بلقطات منها.

جلسة التصوير غلب عليها أجواء الإثارة على الرغم من كونها بالأبيض والأسود، إلا أن الفنانة السورية بدت بماكياج قوي، وبفستان لافت، وفي الوقت الذي اعرب متابعوها عن اعجابهم بالصور، انتقدوا ظهور ديمة بـ(السيجارة)، حتى اضطرت الفنانة للرد عليهم مؤكدة أنها لا تدخن، واضطرت لحمل (سيجارة) فقط لالتقاط هذه الصورة، حسب موقع دنيا الوطن.

من أبرز تعليقات متابعي ديمة: (لو متصورة من غير سيجارة كان أحلى)، (التدخين مضر بالصحة يا ديمة)، (السيجارة مؤلمة بالصحة ومو لابقة بوجودك).