ديمة الجندي تفتح النار على نسرين طافش:(أذت أختي و ديمة بياعة)

قالت النجمة السورية ديمة الجندي أنها لا يمكن أن تكون والنجمة السورية نسرين طافش صديقتين لأن كل منهما من طينة مختلفة وطريقة حياة مختلفة .

وفي ردها على سؤال إذا ما كانت ستقبل ببطولة عمل يجمعها بنسرين قالت ديمة خلال حلولها ضيفة ليل امس على برنامج )اكلناها) الذي يقدمه النجم السوري باسم ياخور : (على الأرجح وبشكل كبير سأعتذر عن العمل لأن نسرين أذت صديقتي ديمة بياعة وأذت أختي ولا يمكن أن أعمل مع ناس يؤذون الأخرين)، حسب موقع دنيا الوطن.

وفي ردها عما إذا كانت الخيانة سبب طلاقها من المخرج فراس دهني قالت ديمة: (الخيانة وعدم التفاهم هي اسباب طلاقي ولست نادمة على هذا القرار على الإطلاق و أعتبره أهم قرار صحيح اتخذته في حياتي) .



