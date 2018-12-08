ديمة بياعة تعترف: نعم تعرضت للضرب!

كشفت النجمة السورية ديمة بياعة في حوار مع الإعلامي باسل محرز أن عمرها الآن أربعون عاماً معتبرة أن تكرار تجربة كمسلسل ( صبايا ) لم تعد تناسبها , وأضافت في حديثها عبر المدينة اف ام أنها تحب التغيير بشكلها وتعتبر هذا الموضوع يخصها وحدها وقد تصل بها الجرأة إلى أن تقص شعرها على الصفر كما كشفت أنها ستجري عملية تجميل لأنفها قريباً .

بياعة قالت إنها قد تضرب أولادها في بعض الأحيان وإنها بدورها تعرضت للضرب من قبل والدها عندما كانت طفلة وتعتبر أن ضرب الأهل لأولادهم أمر طبيعي ضمن المعقول رغم معرفتها بما يمكن أن ينالها من انتقادات على هذا الرأي، حسب موقع دنيا الوطن.

ديمة قالت إن زوجها يعامل أولادها ( فهد وورد ) من طليقها الفنان تيم حسن معاملة الأصدقاء لدرجة أنهم يقضون الكثير من الوقت معاً وإنه تعامل معهم بذكاء كبير، مؤكدة أن تيم لايقصر في الاهتمام بأولاده ، كما نفت أن تكون قد ندمت على تصريحاتها السابقة تجاه طليقها لأنها تعتبر أن ماقالته هو الحقيقة المطلقة .