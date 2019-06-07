ديمة بياعة تتعرض لهجوم شرس بسبب صورة جريئة تجمعها بزوجها

سيل من الانتقادات والتعليقات القاسية تعرّضت لها الممثلة ديما بياعة وذلك بسبب صورتها الرومنسية مع زوجها أحمد الحلو الذي يتواجد معها في كل المناسبات والاعمال ويدعمها بشكل دائم.

وتظهر طليقة النجم تيم حسن في الصورة بكامل اناقتها وجمالها وهي تحتضن زوجها وتلف قديمها عليه، الامر الذي اعتبره البعض تصرفاً جريئاً، مطالبين اياها التنبه لحركاتها خارج منزلها احتراما لابنيها ورد وفهد من زوجها الأول الممثل تيم حسن.

في المقابل دافع العديد من الاشخاص عن الصورة التي نشرتها بياعة، مؤكدين انها حرية شخصية ولم ترتكب اي فعل فاضح او غريب بل تمضي اوقاتاً من الحب والرومنسية مع زوجها الذي يحرص على ألا يفارقها ويعاملها ليس فقط كزوج انما كحبيب وصديق ايضاً، حسب موقع دنيا الوطن.

كما وجهت النجمة السورية معايدة خاصة لكل متابعيها من خلال مقطع فيديو مع زوجها وتكلمت بلهجته المغربية الأم ولاحظ الجميع معرفتها وقدرتها على التكلم بطلاقة، الامر الذي أحدث ضجة كبيرة بين المتابعين.



