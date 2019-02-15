في عيد الحب: ديمة بياعة توجه رسالة خاصة لهؤلاء الرجال الثلاثة

ديمة بيّاعة

وجهت النجمة ديمة بيّاعة رسالة خاصة بمناسبة (يوم الحب)، أعربت فيها عن محبتها لزوجها أحمد الحلو و ولديها ورد فهد، مؤكدة أنهم الرجال الثلاثة في حياتها، حسب موقع مجلة لها.

وتواصل الفنّانة السورية تصوير مشاهدها في بطولة مسلسل (سلاسل دهب)، بشخصية (زكية) ضرة (دهب) (كاريس بشار) التي تتحالف معها ضد زوجهما النصاب (بسام كوسا).

ويشارك في بطولة العمل الممثلون السوريون شكران مرتجى وجيني إسبر وصباح الجزائري ومها المصري وعبد الهادي الصبّاغ وسحر فوزي وسامر اسماعيل وعلي كريم وعلي سكّر وزينة بارافي ورهف الرحبي وأنس طيارة وريام كفارنة وطارق عبدو وسارة بركة وفاتن شاهين وطيف ابراهيم ورزان ابو رضوان وسواهم.