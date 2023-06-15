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ديمة بياعة و زوجها يحتفلان بعيد زواجهما بمنتهى الرومانسية

سهير العابد

سهير العابد

تاريخ النشر: 15 حزيران / يونيو 2023 - 03:30
ديمة بياعة و زوجها
ديمة بياعة و زوجها

البوابة-احتفلت الفنانة السورية ديمة بياعة بعيد زواجها من أحمد الحلو، في أجواء الطبيعة الساحرة في لبنان، وشارك الثنائي جمهورهما لقطات من الأجواء الرومانسية السعيدة التي عاشاها .

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ونشرت ديما بياعة مقطع فيديو قصير و مجموعة من الصور عبر حسابها الخاص على موقع (إنستغرام)، مع تعليق قالت فيه: (شيء رائع .. أنا واقعة في الحب).

ديمة بياعة تحتفل بعيد زواجها

بدوره شارك زوجها أحمد اللحظات السعيدة من الإحتفال مع زوجته عبر حسابه على (إنستغرام) ، عبر صورة من المناسبة له و لزوجته جالسين على طاولة وسط البحيرة، وهما محاطين بالورود البيضاء أمام الشلالات.

ديمة بياعة تحتفل بعيد زواجها

كلمات دالة:ديمة بياعة

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