ديمة بياعة و زوجها يحتفلان بعيد زواجهما بمنتهى الرومانسية

البوابة-احتفلت الفنانة السورية ديمة بياعة بعيد زواجها من أحمد الحلو، في أجواء الطبيعة الساحرة في لبنان، وشارك الثنائي جمهورهما لقطات من الأجواء الرومانسية السعيدة التي عاشاها .

ونشرت ديما بياعة مقطع فيديو قصير و مجموعة من الصور عبر حسابها الخاص على موقع (إنستغرام)، مع تعليق قالت فيه: (شيء رائع .. أنا واقعة في الحب).

بدوره شارك زوجها أحمد اللحظات السعيدة من الإحتفال مع زوجته عبر حسابه على (إنستغرام) ، عبر صورة من المناسبة له و لزوجته جالسين على طاولة وسط البحيرة، وهما محاطين بالورود البيضاء أمام الشلالات.