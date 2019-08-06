ديمة قندلفت تنضم الى قائمة جميلات (الهيبة) في جزئه الرابع

كشفت الممثلة السورية النجمة ديمة قندلفت خبر انضمامها إلى بطلات الجزء الرابع من مسلسل (الهيبة) مع المخرج سامر برقاوي وإلى جانب مواطنيها النجمين منى واصف وتيم حسن.

كما أعلن الفنان اللبناني عادل كرم انضمامه للعمل نفسه، فكتب عبر مواقع التواصل الاجتماعي: (بيشرّفني خبركن عن التوقيع على الجزء الرابع من المسلسل العزيز على قلبي كتير (الهيبة)، مع الممثلة الرائعة ديمة قندلفت، متحمس كتير للقاء الجميع وخاصة الحبيب نجم الهيبة تيم حسن، والتعاون الثاني مع العبقري سامر برقاوي، والله يوفّق الجميع، بحبكن).