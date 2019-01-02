ديمة قندلفت تستعد لتصوير (ورد اسود) بين سوريا و الجزائر

كشفت الممثلة السورية ديمة قندلفت عن مشاركتها الرسمية في مسلسل (ورد أسود)، من تأليف جورج عربجي، وإخراج سمير حسين، في ثاني أعمالها هذا الموسم، علماً أن هذا العمل هو المسلسل السوري الجزائري المشترك الأول، والذي يؤدي بطولته أيضاً سلوم حداد و وائل شرف وصباح الجزائري وفادي صبيح وجابر جوخدار، حسب موقع الفن.

و تبدأ قندلفت تصوير مشاهدها مطلع الأسبوع المقبل في دمشق، قبل أن تنتقل الكاميرا لاحقاً إلى العاصمة الجزائرية.

قندلفت كانت قد وصلت إلى سوريا قادمة من تونس قبل أيام، وذلك بسبب مشاركتها في بطولة مسلسل (سيرة الدم)، مع المخرج الإنكليزي بيتر ويبر.