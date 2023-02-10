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جان يامان يتبرّع بمبلغ كبير لمتضرري زلزال تركيا.. وديميت اوزدمير تحضّر المساعدات

هيا أبو جبارة

هيا أبو جبارة

تاريخ النشر: 10 شباط / فبراير 2023 - 11:00
جان يامان وديميت اوزدمير
جان يامان وديميت اوزدمير

يحاول النجوم الأتراك المساهمة في جمع التبرّعات المالية وتجهيز المساعدات من أجل المتضررين من زلزال تركيا وسوريا الذي وقع فجر يوم الأينين الماضي وتسبب بالكوارث ووقوع الضحايا.

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جان يامان يتبرّع بمبلغ مادي

قدّم النجم التركي الشهير جان يامان مساعدة مالية من اجل المتضررين من زلزال تركيا حيث انضم الى قوافل المشاهير الذين تبرّعوا بمبالغ مالية من اجل مساعدة العائلات المشردة بعد فقدانهم منازلهم بسبب هذه الكارثة.

وتبرّع جان يامان بمبلغ يقارب 250 ألف ليرة تركية الى المؤسسات الخيرية، كما انضم النجم التركي الشهير "اراس بولوت" الى قائمة المتبرّعين حيث تبرّع بما يقارب 200 ألف ليرة تركية.

وكان أول نجم تركي تبرّع بمبلغ مالي هو النجوم التركي الشهير "كيفانش تاتليتوغ" والذي تبرّع بمقدار 200 ألف ليرة تركية، ليقوم رجل الأعمال التركي "ميريح دميرال" بالتبرّع بعده بمقدار مليون ليرة تركية.

جان يامان

ديميت اوزدمير وزوجها يساعدان في تعبئة المساعدات

أما النجمة التركية الشهيرة "ديميت اوزدمير" فقد تواجدت في المؤسسة الخيرية للانضمام الى المتطوّعين والنجوم لتجهيز المساعدات من أجل المتضررين في الزلزال.

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وتواجدت ديمير في المكان رفقة زوجها المغني التركي الشهير "اوزهان كوتش" والذي ساعد هو ايضاً في التجهيز للمساعدات.

يُشار إلى أن الكثير من نجوم تركيا قدموا العديد من المساعدات ما بين المادية او العينية أو حتى المساهمة بالتواجد في المناطق المنكوبة لمساعدات الناس هناك.

ديميت أوزدمير

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